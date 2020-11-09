 

Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам

09.11.2020, 19:50, Новости дня

Российский артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме. Об этом он рассказал в эфире передачи “Секрет на миллион”, которая вышла 8 ноября на российском канале НТВ.

По словам Куклачева, когда у него появились первые симптомы заболевания, он пытался лечиться с помощью народных методов – делал травяные ингаляции и уксусные обтирания.

Артист сообщил, что обратился за помощью к медикам только на пятый день самолечения – врачи диагностировали, что к этому времени у Куклачева уже было поражено 80% легких.

“Мне пришлось два раза делать плазму. Плюс кровь чистить начали. В общем, не дали мне уйти из этой жизни”, – рассказал Куклачев.

ВИДЕОВидео: НТВ / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 6 ноября количество заболевших превысило 1,7 млн человек, умерло более 30 тыс. россиян.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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