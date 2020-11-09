 

На границе Армении и Азербайджана разбился российский вертолет, погибли два человека

09.11.2020, 19:50, Новости дня

Сегодня вечером вблизи границы Армении и Азербайджана разбился российский вертолет. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Армении.

Иницидент произошел около 19.00 по местному времени (около 17.00 по киевскому времени).

Вертолет упал возле села Ерасх в Араратской области Армении. После падения он загорелся, известно о двоих погибших и одном раненом.

В пресс-службе отметили, что пожар уже погасили. 

В министерстве обороны РФ заявили, что упавший российский вертолет был сбит. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое имеется в распоряжении РБК.

Там отметили, что в это время вертолет сопровождал автоколонну 102 российской военной базы. 

“В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении”, – говорится  в сообщении.

Там подтвердили информацию о двоих погибших и раненом, который получил травмы средней тяжести.

Командование российской военной базы, которая дислоцируется в Гюмри, выясняет, кто стрелял по российскому вертолету.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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