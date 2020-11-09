 

Минобороны: Ми-24 над Арменией был сбит вне зоны боевых действий

09.11.2020, 19:48, Новости дня

Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса [ПЗРК] вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий», – передает его слова ТАСС.

В результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы, сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе



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