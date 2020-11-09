 

Армения поможет РФ выяснить обстоятельства падения вертолета Ми-24

09.11.2020, 19:48, Новости дня

Армения готова оказать РФ содействие в выяснении обстоятельств падения российского вертолета Ми-24, сообщил пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

«Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24», – цитирует ТАСС Степанян.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы. Как уточнили в ведомстве, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Нагорном Карабахе. Он также высказался за ввод миротворцев в Карабах, отметив, что с этой ролью лучше всего сможет справиться Россия.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Карабахе. Ранее в Армении раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



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