Задержание зарубившего топором сослуживцев срочника попало на видео

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09.11.2020, 19:43, Разное

В СЕти появилось видео, на котором запечатлен момент задержания солдата-срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек, передает Пятый канал. Беглец попался в 47 километрах от Воронежа.

Напомним, Антон Макаров подозревается в нападении на собственных сослуживцев на военном аэродроме “Балтимор”. По предварительным данным, он застрелил двух солдат из оружия офицера, которого до этого зарубил топором.

Все это произошло ранним утром 9 ноября. От правосудия срочник попытался скрыться на машине.Сообщается, что он намеревался попасть к своей семье в Орловской области.



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