Пища, которая способствует воспалению, увеличивает риск болезней сердца и инсульта

Рацион, который включает сладкие напитки, переработанное мясо и другие продукты, способствующие развитию воспаления, связан с риском развития сердечно-сосудистых болезней. Это показало исследование, которое опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.

Воспаление и диета

Хроническое воспаление – известный фактор риска болезней сердца и сосудов, включая инфаркт и инсульт. Обнаружение в крови биомаркеров воспаления (интерлейкинов, хемокинов и других) связано с развитием атеросклероза. Ранее было известно, что диета может влиять на уровни этих показателей воспаления. Например, средиземноморская диета может уменьшать их и снижать риск сердечно-сосудистых болезней. Но гораздо меньше исследований показывает вред длительного следования диете, которая увеличивает уровень воспаления.

Провоспалительная диета содержит большие количества насыщенных жиров, очищенных углеводов и омега-6 жирных кислот. Такой паттерн питания обычно включает переработанное мясо (колбасы, котлеты), красное мясо, очищенные зерновые продукты, печенье, сладкие напитки.

Что обнаружили ученые

Ученые сравнили риск сердечно-сосудистых болезней у людей, которые придерживались преимущественно провоспалительной диеты и тех, кто употреблял большие количества противовоспалительных продуктов (овощей, фруктов, чая) в течение 20 лет. Оказалось, что у людей из первой группы риск ишемической болезни сердца выше на 46%, инсультов – на 28%.

Употребление продуктов, которые способствуют воспалению, у участников исследования было связано с высоким уровнем провоспалительных маркеров и вредных жиров в крови.

Ученые проанализировали данные примерно 210 тысяч человек, которые участвовали в крупном Исследовании здоровья медсестер (Nurses’ Health Study). Оно началось в 1986 году, период наблюдения за участниками составлял до 32 лет. Каждые четыре года респонденты заполняли анкеты, подробно характеризующие их диету.

Среди продуктов, регулярное употребление которых помогает справиться с воспалением, ученые назвали зеленые листовые овощи (шпинат и другие), желтые овощи (тыква, морковь), цельнозерновые продукты, чай и кофе. Чтобы противовоспалительная диета «работала» важно ограничить употребление вредных продуктов.

Противовоспалительная диета

Клиника Мэйо дает следующие рекомендации, как снизить уровень воспаления в организме при помощи диеты: