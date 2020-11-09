 

Пища, которая способствует воспалению, увеличивает риск болезней сердца и инсульта

09.11.2020, 19:35, Разное


1
минута

Рацион, который включает сладкие напитки, переработанное мясо и другие продукты, способствующие развитию воспаления, связан с риском развития сердечно-сосудистых болезней. Это показало исследование, которое опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.

Воспаление и диета

Хроническое воспаление – известный фактор риска болезней сердца и сосудов, включая инфаркт и инсульт. Обнаружение в крови биомаркеров воспаления (интерлейкинов, хемокинов и других) связано с развитием атеросклероза. Ранее было известно, что диета может влиять на уровни этих показателей воспаления. Например, средиземноморская диета может уменьшать их и снижать риск сердечно-сосудистых болезней. Но гораздо меньше исследований показывает вред длительного следования диете, которая увеличивает уровень воспаления.

Провоспалительная диета содержит большие количества насыщенных жиров, очищенных углеводов и омега-6 жирных кислот. Такой паттерн питания обычно включает переработанное мясо (колбасы, котлеты), красное мясо, очищенные зерновые продукты, печенье, сладкие напитки.

Что обнаружили ученые

Ученые сравнили риск сердечно-сосудистых болезней у людей, которые придерживались преимущественно провоспалительной диеты и тех, кто употреблял большие количества противовоспалительных продуктов (овощей, фруктов, чая) в течение 20 лет. Оказалось, что у людей из первой группы риск ишемической болезни сердца выше на 46%, инсультов – на 28%.

Употребление продуктов, которые способствуют воспалению, у участников исследования было связано с высоким уровнем провоспалительных маркеров и вредных жиров в крови.

Ученые проанализировали данные примерно 210 тысяч человек, которые участвовали в крупном Исследовании здоровья медсестер (Nurses’ Health Study). Оно началось в 1986 году, период наблюдения за участниками составлял до 32 лет. Каждые четыре года респонденты заполняли анкеты, подробно характеризующие их диету.

Среди продуктов, регулярное употребление которых помогает справиться с воспалением, ученые назвали зеленые листовые овощи (шпинат и другие), желтые овощи (тыква, морковь), цельнозерновые продукты, чай и кофе. Чтобы противовоспалительная диета «работала» важно ограничить употребление вредных продуктов.

Противовоспалительная диета

Клиника Мэйо дает следующие рекомендации, как снизить уровень воспаления в организме при помощи диеты:

  • Ешьте больше разных овощей.
  • Фокусируйтесь на пище, богатой антиоксидантами.
  • Получайте омега-3-кислоты с пищей. Они содержатся в рыбе, орехах и семенах.
  • Ешьте меньше красного мяса.
  • Ограничьте количество переработанных продуктов в рационе. В них часто содержится большое количество сахара, соли или вредных жиров.


Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Политолог напомнил про обещание Байдена усилить санкции против России

27.07 / Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

15.09 / Версия: НЛО – это живые существа?

16.10 / Появились подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО

20.08 / Сверхсекретный аппарат Black Manta заметили над Техасом

15.10 / «Самолеты Судного дня» перенесут на базу современных Ил-96-400М

26.03 / Мнение: Отказы

11.08 / Мнение: Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

30.07 / В Подмосковье задержали двух блогеров по делу о вымогательстве у сотрудника ДПС

04.07 / Не принятый на вооружение российский истребитель Су-57 будет модернизирован

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска