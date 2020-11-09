Мнение: Зелёная Россия, чудовищный госдолг еврозоны и вторая белорусская АЭС

09.11.2020, 19:30, Разное

1. Зелёные сектанты опасны и неприятны, однако заботу об экологии всё же никто не отменял. Вне зависимости от нашего отношения к западным фанатикам, Россия продолжит снижать вредные выбросы в атмосферу и, вообще, заботиться о природе:

https://rg.ru/2020/11/04/putin-poruchil-sokratit-vybrosy-parnikovyh-gazov.html

Президент поручил правительству обеспечить сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года.

Сделать это нужно с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России, говорится в указе главы государства.

Также кабмин должен разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее.

Собственно, мы уже почти достигли поставленной цели. Между 1990 и 2017 годами выбросы CO2 в России снизились на 26%, так что до заявленных 30% остаётся совсем чуть-чуть:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

Россия заинтересована в строительстве новых энергоблоков АЭС, продолжении газификации, повышении энергоэффективности, переходе на более чистый бензин и на менее прожорливые автомобили. Набрать оставшиеся несколько процентов нам будет легко, приятно и полезно.

2. Европейские страны ещё не успели раскочегарить свой дорогостоящий зелёный проект, а чудовищные долги уже опасно нависли над экономикой еврозоны:

https://lenta.ru/news/2020/11/05/dolgi/

Госдолг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит суммарный размер экономики союза в 2020 году, следует из прогноза Еврокомиссии (ЕК).

Из-за пандемии коронавируса госдолг может достичь 101,7 процента ВВП (с 85,9 процента ВВП в 2019 году). В 2021 и 2022 годах Еврокомиссия не ожидает его сокращения ниже 100 процентов ВВП. Экономические последствия от пандемии будут тяжелее с точки зрения низких темпов роста и более высокой безработицы, чем прогнозировалось в базовом сценарии, сказано в документе.

Еврокомиссия предполагает, что экономика ЕС сократится на 7,4 процента (в прошлом прогнозе спад ожидался на уровне 8,3 процента).

3. Белоруссия тоже мечтает стать атомной и зелёной. Не факт, что экономика наших соседей потянет такой переход, но Александр Лукашенко смотрит в будущее оптимистично:

https://lenta.ru/news/2020/11/06/need_money/

Белоруссии нужна вторая атомная электростанция, чтобы страна перестала зависеть от импорта углеводородов. Об этом в ходе открытия третьей линии минского метро заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он указал, что хочет перевести столицу республики на электротранспорт, поэтому разговоры о том, что некуда девать электроэнергию от первой АЭС, не имеют смысла. «Как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — подчеркнул он.

Первая Белорусская АЭС (БелАЭС) построена на деньги России — республика взяла кредит в размере десяти миллиардов долларов. Минувшим летом Москва согласилась снизить ставку по кредиту и продлить его на два года.