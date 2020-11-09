В Армении сбили российский военный вертолет

09.11.2020, 19:23, Разное

Упавший вертолет Ми-24 был сбит с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

В результате падения погибли два члена экипажа. Один получил травмы средней тяжести. Он эвакуирован.

“Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению стрелявших по упавшему в Армении российскому вертолету”, – заявили в военном ведомстве.

Крушение произошло недалеко от армяно-азербайджанской границы. Сигнал тревоги поступил в Араратский региональный кризисный центр в 18:39.

⚡️⚡️⚡️

Упавший в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх российский вертолёт Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК

Минобороны России

— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 9, 2020

Напомним, что с конца сентября в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия между армией Азербайджана и вооруженными силами непризнанной республики. Ереван и Баку обвиняют в эскалации друг друга.

9 ноября азербайджанские войска заняли город Шуша. Он находится в нескольких километрах от столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта. Захват города отрезает армянские войска от путей снабжения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев поможет разрешить конфликт. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что миротворческая миссия в Карабахе возможна только с согласия Еревана и Баку.