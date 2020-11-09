 

Анастасия Решетова сообщила о продуктах, исключенных ею из рациона

09.11.2020, 19:17, Разное

Анастасия Решетова активно ведет свой блог в Instagram. В разделе «Вопрос-Ответ» модель пояснила о продуктах, которые решила исключить из рациона ради красивой фигуры.
Несколько месяцев назад Анастасия Решетова рассталась с рэпером Тимати, но модель приняла решение наслаждаться жизнью и пока границы открыты, они с сыном Ратмиром отправились на отдых. Ежедневно владелица салонов красоты демонстрирует подписчикам новые фотографии, где позирует в эффектных нарядах.

Подписчики стали интересоваться у Анастасии Решетовой, что же ей помогает сохранять такую красивую фигуру. Модель сообщила, что убрала из своего меню молочные йогурты и свинину. Другие продукты она ест в зависимости от необходимости организму, но в период отдыха решила расслабиться и попробовать деликатесы.

Напомним, что до рождения ребенка бывшая возлюбленная Тимати боролась с колебаниями веса. Теперь же Анастасия Решетова в гармонии с собой, а поддерживать свою восхитительную фигуру в форме ей помогают каши, рыба и супы.



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