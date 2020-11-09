Мнение: Локус и запрос

09.11.2020, 19:10, Разное

В запросах в комментаторы всегда очень видно, насколько смещен локус.

Запросы многие пишут такие:

“Эволюция, что надо написать, чтобы вы добавили меня?”

“Можете добавить меня, а можете и не добавлять, мне все равно”.

“Почитайте в моем журнале, кто я и решайте сами”.

Или пишут с обидой что-нибудь. Обвиняют меня, что я вообще устраиваю этот унизительный для них отбор.

Вот вчера женщина:

helensida

“Здравствуйте, любимая Эволюция!

Прошу принять меня в комментаторы.

Сомневаюсь, что Вы по письменной просьбе кого-то незнакомого так принимали, как прошу принять меня. Больше наверное, этот момент описан Вами, чтобы посмеяться над неумелыми потугами желающих.

Но мне горько. Потому, что я – да, очень хочу комментировать.

Вы столько сделали для моей жизни, что я не могу Вас не любить; и прошу не останавливаться на достигнутом, а взять меня к себе.

Елена. 42 года”.

Наверное ей кажется, что я добавляю в комментаторы только своих знакомых и родственников.

И ей обидно, что над всеми остальными я хочу посмеяться.

И горько, что она хоть и знает, что это моя издевка, но хочет попробовать, заранее ожидая облом.

И ведь она не ошиблась. Я и правда ее в комментаторы не добавлю.

Или вот еще чудо.

oliverloafer

“Здравствуйте.) Мне нравится вас читать. Нравится, как размышляете. Видел ваши правила при добавлении в друзья, поэтому и пишу вам лично.) Я в Livejournal первый день и пока ещё мне не всё понятно здесь. Но платформа интересная.😊 А сам я, пишу короткие истории из моей же собственной жизни. Люблю писать ✍🏼 и рассказывать о том, что смешно или просто интересно. Прошу добавить меня к вам в читатели.) 🙌🏻 Заранее спасибо”.

В читатели я его добавила уже. Мой блог – в открытом доступе. Так что мечта его сбылась.

Очень много комичных запросов мне присылают люди.

Некоторые комичные, но и грустные тоже.

И ругают меня, и угрожают иногда, просясь в комментаторы, и описывают биографию свою в трех томах, и свои размышления подробные присылают обо всем, что я пишу, и критику конечно, ну а как без нее. Иногда очень хвалят, пишут, что любят, что хотели бы дружить в реале, поить меня у себя чаем, стать моими близкими подругами. Один написал, что не женат и открыт для романтического со мной знакомства. Или не один.

Чего только ни вытворяют, как только ни чудят.

Хотя запрос в друзья, чтобы я добавила, должен быть коротким и самым элементарным.

Нет ничего проще, чем написать мне запрос. Вот комментировать – другое дело.

Но для многих людей даже простой запрос сформулировать из внутреннего локуса очень сложно.

Как думаете, почему так?

Куда локус уезжает, почему и как во всех этих примерах нелепых запросов?