У главы офиса президента Украины обнаружили коронавирус

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09.11.2020, 19:08, Новости дня

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Политик намерен изолироваться и продолжать работу.

«Под конец рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально», – написал он в своем Facebook.

Ермак добавил, что на этой неделе у него запланирована видео-встреча советников лидеров нормандского формата – один из важнейших приоритетов. По его словам, «болеть вообще некогда», поэтому он планирует уйти на самоизоляцию и «работать в штатном режиме, не сбавляя темпы».

Также политик призвал не допускать халатного отношения к правилам карантина. «Носите маски, мойте руки. Соблюдайте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните своих близких и всех людей в зоне риска», – отметил он.

Ранее стало известно, что «несмотря на все карантинные меры», коронавирусом заболел президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что чувствует себя хорошо.

Украинский министр кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне в связи с распространением коронавируса, зонирование начнет действовать в стране с 9 ноября.



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