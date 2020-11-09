Минобороны сообщило о гибели экипажа сбитого в Армении российского вертолета
09.11.2020, 19:08, Новости дня
Информацию о падении российского вертолета на территории Армении подтвердили в Минобороны России. При крушении вертолета погибли два человека.
«В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».
Командованием 102-й военной базы РФ ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету.
В результате крушения погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
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