 

Мнение: Массовое убийство под Иркутском

09.11.2020, 18:55, Разное

В деревне Карлук Иркутской области происходят страшные вещи. Там в приюте для животных устроили массовое убийство собак.

По словам общественных деятелей, собак убили сразу после отлова, а других раненых бросили в вольеры к живым собакам. Глава комитета Госдумы по экологии сказал, что к преступлению может быть причастна местная компания, выигравшая тендер на регулирование численности животных. Интересно, кто-нибудь проверяет организации, которые подают заявки? Как можно было допустить, чтобы эти сволочи такими изуверскими способами «регулировали» численность животных?

Общественные инспекторы случайно накрыли тот момент, когда эти собаки в приюте оказались, уже мертвые. А до этого их просто вывозили оттуда в неизвестном направлении. То, что увидели инспекторы, оказалось за гранью добра и зла.

Приют находится всего в 13 километрах от Иркутска и является одним из главных исполнителей заказов по отлову бездомных животных. Администрация Карлукского муниципального образования сказала, что не в курсе, че вообще происходит, к ним никто не обращался. Чиновники как всегда вроде смотрят, но ничего не видят и не слышат. Самое время вникнуть в проблемы своего района!

Почему мы не можем ничего решить гуманным способом? Безжалостно истребляем братьев наших меньших, вырубаем леса ради одноразовых стаканчиков для кофе, устраиваем экологические катастрофы просто из-за своей безответственности и желания заработать бабла любым путем. Ну как жить на этой планете вообще?

Источник: Достало



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