Ученые рассказали о резко очищающем кровь от лишнего сахара продукте

09.11.2020, 18:53, Разное

Зарубежные исследователи провели ряд исследований, в ходе которых изучили воздействие на организм морских водорослей. По словам исследователей, данный продукт весьма позитивно влияет на контроль сахара в крови.

В процессе одного из экспериментов, проведенного на лабораторных крысах, животным в пищевой рацион добавляли морские водоросли. В результате у грызунов существенно снизились показатели уровня “плохого” холестерина. В другой научной работе специалисты обратили внимание на фукоиданы – вещество, которое выделяется из водорослей. Выяснилось, что они способны предотвратить процесс свертывания крови не менее успешно, чем профильные антикоагулянтные лекарства. Однако наиболее полезным свойством продукта исследователи назвали его возможность к резкому снижению уровня сахара в крови. Так, содержащийся в экзотической пище фукоксантин обеспечивает улучшение контроля уровня, а альгинат, в свою очередь, замедляет всасывание глюкозы в кровоток, препятствуя таким образом скачкам сахара в крови.

Примечательно, что ранее морские водоросли, называемые “специей царей”, были признаны экспертами простым ежедневным средством, продлевающим долголетие. Связано это с тем, что продукт имеет мощную антиоксидантную активность, обеспечиваемую антоцианами, флавоноидами и дубильными веществами. Об этом пишет Blood sugar.