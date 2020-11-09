 

Экс-глава Минприроды назначен первым замруководителя избирательного штаба ЕР

09.11.2020, 18:48, Новости дня

Бывший министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин станет первым заруководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму, а также займется вопросом переформатирования партийного проекта «Чистая страна».

«Дмитрий Кобылкин станет первым замруководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму. Он будет участвовать в подготовке Народной программы партии, заниматься экологическими и инфраструктурными проектами», – говорится в сообщении на сайте партии.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, направления, которые предложено возглавить Кобылкину, требуют качественных и выверенных решений.

«В первую очередь, речь идет о подготовке предвыборной программы партии и других связанных с новым электоральным циклом проектах. Как отметил Андрей Турчак, «Единая Россия» уже около двух лет готовится к выборам в Госдуму, и начала на эту работу с XIX Съезда партии – он состоялся в 2019 году», –отмечается в сообщении.

Также Кобылкин будет курировать вопросы, знакомые ему по деятельности в Минприроды.

«Отдельно я попросил Дмитрия Николаевича заняться вопросами экологии, природных ресурсов, земельными отношениями. Как с точки зрения корректировки законодательства, так и в виде предложений, что нам надо делать «на земле», в наших регионах и муниципалитетах. Наш партийный проект «Чистая страна» должен быть переформатирован так, чтобы мы дали гражданам ответы и решения по всем волнующим вопросам в сфере экологии: вода, воздух, лес, почва, полезные ископаемые, дикие и домашние животные и многое другое. Работы очень много. Дмитрий Николаевич будет плотно работать с депутатами Госдумы, сенаторами, нашими однопартийцами в регионах. Нам важно дойти до каждого человека», – сказал Турчак.

Секретарь Генсовета добавил, что Кобылкин всегда участвовал в проектах партии, и напомнил, о сотрудничестве «Единой России» с Минэкологии в вопросах защиты окружающей среды. «Принципиальная позиция, знания и опыт экс-главы Минприроды «позволили принять больше количество важных и полезных законов в сфере экологической безопасности», – подчеркнул Турчак.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / ЕС начинает правовой процесс против Великобритании за нарушение договора о выходе

26.08 / Осужден помогавший Басаеву в нападении на Нальчик экс-военнослужащий МВД

06.10 / В Украине за сутки скончались 90 пациентов с COVID-19

04.11 / Штаб Байдена заявил о победе на выборах

10.09 / Bloomberg: обсуждение санкций против Беларуси приостановлено из-за Кипра

05.07 / На границе с Польшей задержали жителя Львова с 1 кг амфетамина и около 300 таблетками экстази

17.08 / На Балтике зафиксировано необычное погодное явление

14.10 / Макрон ввел комендантский час в Париже и других городах

07.07 / Мнения: Алексей Анатольевич Лоэнгрин

22.09 / Трамп ввел санкции за поставки оружия Ирану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска