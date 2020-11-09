 

Путин дал ряд поручений по итогам совещания о развитии лесного комплекса

09.11.2020, 18:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, по итогам которого правительству страны был дан ряд поручений.

Так, до 31 декабря должны быть внесены изменения в законодательство, предусматривающие создание единой федеральной государственной информационной системы лесного комплекса для отслеживания заготовки древесины, производства продукции и вывоза сырья за рубеж, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, единая информационная система обеспечит ведение государственного лесного реестра в электронной форме и оформление в электронном виде сопроводительных документов на древесину и продукцию ее переработки древесины, а также исключит возможность оформления документов на вывоз древесины в случае представления недостоверной информации. Также правительство РФ должно установить требования к пунктам приема, хранения и переработки древесины, в числе которых оснащение этих мест техническими средствами контроля. Помимо этого, президент поручил ввести запрет на пребывание в лесах лиц, не имеющих право использовать леса для заготовки древесины, с машинами и оборудованием, применяемыми при заготовке.

В октябре правительство установило запрет на вывоз за границу некоторых лесных товаров.

Ранее Путин  поручил ввести полный запрет на вывоз грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года. Также в России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай.



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