Первое с 2014 года консульство откроется в Крыму

09.11.2020, 18:41, Новости дня

В Крыму появится первое после воссоединения с Россией консульство, его откроет Никарагуа, сообщил вице-премьер полуострова – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Планируется открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму. Это открытие первого иностранного консульства в регионе после 2014 года», – передает слова Мурадова ТАСС.

Уточняется, что в Крым прибыла чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес, которая уже успела посетить достопримечательности Керчи. Также отмечается, что между полуостровом и центральноамериканской республикой имеются связи в образовательной сфере.

В феврале в Крыму обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть консульство на полуострове.