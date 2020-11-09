 

Первое с 2014 года консульство откроется в Крыму

09.11.2020, 18:41, Новости дня

В Крыму появится первое после воссоединения с Россией консульство, его откроет Никарагуа, сообщил вице-премьер полуострова – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Планируется открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму. Это открытие первого иностранного консульства в регионе после 2014 года», – передает слова Мурадова ТАСС.

Уточняется, что в Крым прибыла чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес, которая уже успела посетить достопримечательности Керчи. Также отмечается, что между полуостровом и центральноамериканской республикой имеются связи в образовательной сфере.

В феврале в Крыму обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть консульство на полуострове.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / В Азербайджане оценили угрозу боев на границе с Арменией для стратегических нефтепроводов

09.11 / Компания Opel запатентовала в РФ обновленный фургон Movano

26.08 / Владимир Зеленский о Беларуси: Украина не будет вмешиваться – это их внутренние дела 

21.07 / Исследователи сообщают о прогрессе в разработке вакцин от коронавируса

30.06 / Белоруссия объяснила, как пришла к решению о закупке нефти в США

29.06 / Гончаренко: Сегодня я даже не знаю телефон моего отца, не знаю, куда написать

19.10 / Пьяный британский подводник пытался выгрузить ядерные ракеты

13.08 / Апелляционный суд Киева отказался возобновлять Кулика в должности прокурора

28.08 / Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из магазина App Store

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска