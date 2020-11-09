 

В Волгоград прибыл «Поезд Победы»

09.11.2020, 18:41, Новости дня

«Поезд Победы» с выставкой, посвященной истории Великой Отечественной войны, прибыл на железнодорожный вокзал Волгограда, где с экспозициями ознакомятся волгоградские школьники, студенты, любители военной истории, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«Поезд Победы» прибыл сегодня на железнодорожный вокзал «Волгоград I» – это единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе. Первыми с экспозицией ознакомились студенты и школьники: вход посетителей организован с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

«Благодаря сплаву классического и современного подходов авторы создали «машину времени», которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны. В экспозиции, размещенной в семи вагонах, задействованы 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 интерактивных столов. Используется анимированная и трехмерная графика, видео- и фотохроника времен Великой Отечественной, а также реальные предметы и вещи военного периода», – отметили в пресс-службе администрации региона.

Представитель обладминистрации уточнил, что в организации экскурсий на передвижную выставку «от Волгоградской области оказывают помощь 30 волонтеров Победы».

В этом году в связи с требованиями Роспотребнадзора посетить экспозицию могут только организованные группы. А в 2021 году, с учетом снятия ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, уникальную экспозицию «Поезда Победы» смогут посетить в течение недели все желающие.

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Кремль не стал комментировать приговор Ефремову

01.10 / Срочнику Шамсутдинову смягчили обвинение

29.10 / Политика: ЛДПР теряет оппозиционный электорат

26.09 / Трамп «практически определился» с кандидатом на пост судьи Верховного суда США

21.09 / Красноярского бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству

07.07 / Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 показали на фото

29.06 / Лукашенко станцевал под песню Повалий

27.10 / Путин дал поручение о поддержке детей, чьи родители не платят алименты

09.10 / Пострадавшие при пожаре на арсенале под Рязанью семьи получили выплаты

13.10 / Frankfurter Allgemeine – символические санкции ЕС в деле Навального бьют мимо цели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска