Алена Долецкая, Ингеборга Дапкунайте и другие проведут лекции в поддержку фонда “Вера”

09.11.2020, 18:40, Разное

Этот год – стал большим испытанием для многих. И даже если кого-то не коснулся известный вирус лично, то наверняка мало кому удалось избежать чувства тревоги, паники и страха из-за происходящего вокруг. Фонд “Вера” совместно с лекторием Level One решил запустить курс – “Жить (не) страшно”, в рамках которого будут разбираться по полочкам сложные темы – о тревожности и чувстве вины, бодипозитиве, о том, почему мы боимся смерти и как говорить о ней с близкими.

Ингеборга Дапкунайте Алена Долецкая

В качестве лекторов фонд в том числе пригласил известных людей – Нюту Федермессер, Алёну Долецкую, Ингеборгу Дапкунайте, Татьяну Друбич, а модератором выступит Александр Семин. Слушатели могут купить одну лекцию из курса (720 рублей) или сразу несколько – полный курс из 6 лекций стоит 4320 рублей. Если дата лекции прошла, ее можно купить в записи. Записи доступны до конца года.

Татьяна Друбич Александр Семин