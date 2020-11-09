 

Дочь Дайан Китон объявила о помолвке: фото кольца

09.11.2020, 18:40, Разное

Пандемия коронавируса не пугает только одну категорию людей – влюбленных: для них повсеместные ограничения – не помеха для помолвки, свадьбы или рождения ребенка. Очередное тому доказательство – 25-летняя дочь актрисы Дайан Китон – Декстер. В минувшие выходные ее бойфренд Джордан Уайт опустился перед ней на одно колено и задал заветный вопрос, выйдет ли она за него замуж. Декстер ответила согласием и поделилась снимками в Instagram. Только в июне пара отметила первую годовщину отношений.

Сегодняшнее утро началось с града, а закончилось – бриллиантом! Не верится, что я помолвлена, – написала Декстер.

Джордан сделал кольцо для своей возлюбленной на заказ. Результат получился впечатляющим: в центре красуется бриллиант, а по бокам его окружают сапфиры. 

Она сказала “Боже мой” очень много раз, прежде чем наконец ответить “да”. Несмотря на дождливую погоду, мы это сделали! 

Декстер Китон с возлюбленным

Напомним, Декстер – старший ребенок Дайан Китон и ее единственная дочь. Актриса воспитывает и 20-летнего сына Дьюка – его она также усыновила, когда ей было уже за 50. В прошлом году Дайан в интервью журналу People рассказывала, почему никогда не хотела быть женой:

Я странная. Сегодня как раз думала вот о чем. Мне 73, и, думаю, я – единственная в своем поколении, кто всю жизнь был одинок. Мне не грустно от этого, так как, мне кажется, больше я всегда нуждалась именно в материнстве. Но замужество, по моему мнению, никогда не было хорошей идеей для меня. И я рада, что не стала этого делать. Во мне чего-то не хватает, и думаю, в первую очередь, заботы, которая требовалась бы мужу. 

Дайан Китон с детьми



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