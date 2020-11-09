 

Зюганов поддержал Трампа в борьбе с «неграми и леваками»

09.11.2020, 18:37, Разное

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что российские коммунисты поддерживают президента Дональда Трампа. Он указал, что противники американского лидера представляют собой угрозу для всего мира.

По словам Зюганова, нет никаких сомнений, что Трамп – лучший из американских президентов в современной истории.

«Трамп, конечно, капиталист, но какой надо капиталист, свой в доску. Галстук у него видели какой? Красный, и неспроста» – заявил он.

Отвечая на вопрос ведущего, чем именно Трамп привлек коммунистов помимо галстука, парламентарий заявил, что президент США ведет борьбу с вредными элементами.

«Трамп делает правое дело: противостоит всевозможным вредным элементам. Я имею в виду, он практически в одиночку сейчас борется с демократами, всякими леваками с их гендерами, неграми, погромщиками и всей остальной сволочью», – считает лидер КПРФ.

В ближайшем будущем, уверен Зюганов, Трамп должен будет возглавить революционное движение, чтобы «вернуть Америку к истокам».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Как выглядит Ад?

24.07 / Люди перестали «сотрясать» Землю на фоне пандемии коронавируса

31.08 / Это официально: фронтмен Little Big Илья Прусикин разводится с женой

29.06 / Ученые: Крошечные антитела из альпака помогут подавить вторую волну коронавируса

07.08 / Видео уйгурской модели Мердана Гаппара снятое в китайской колонии

28.07 / Наши флаги вверх!

05.11 / Сиртфуд-диета — секрет стройной фигуры или маркетинговая уловка?

22.09 / Убийца солиста The Beatles Джона Леннона впервые извинился перед его вдовой

13.09 / Плата за риск

08.07 / Звезда “Мстителей” Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска