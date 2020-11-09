Зюганов поддержал Трампа в борьбе с «неграми и леваками»

09.11.2020, 18:37, Разное

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что российские коммунисты поддерживают президента Дональда Трампа. Он указал, что противники американского лидера представляют собой угрозу для всего мира.

По словам Зюганова, нет никаких сомнений, что Трамп – лучший из американских президентов в современной истории.

«Трамп, конечно, капиталист, но какой надо капиталист, свой в доску. Галстук у него видели какой? Красный, и неспроста» – заявил он.

Отвечая на вопрос ведущего, чем именно Трамп привлек коммунистов помимо галстука, парламентарий заявил, что президент США ведет борьбу с вредными элементами.

«Трамп делает правое дело: противостоит всевозможным вредным элементам. Я имею в виду, он практически в одиночку сейчас борется с демократами, всякими леваками с их гендерами, неграми, погромщиками и всей остальной сволочью», – считает лидер КПРФ.

В ближайшем будущем, уверен Зюганов, Трамп должен будет возглавить революционное движение, чтобы «вернуть Америку к истокам».