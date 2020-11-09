Психиатры предложили лечить депрессию при помощи яркого света

09.11.2020, 18:17, Разное

Ученым из РФ удалось создать прибор, который позволяет эффективно бороться с проявлениями сезонной депрессии. В основе данного изобретения лежит яркий свет, так как именно он является важнейшим синхронизатором биоритмов человека.

Их нарушение может привести к тому, что наступают аффективные расстройства. По словам ученых, чтобы избавиться от дефицита солнечного света осенью и зимой, нужна искусственная «световая подпитка», интенсивность которой составляет 2,5-10 тысяч люксов. Как отметила профессор Мария Кухта, которая работает в Центре промышленного дизайна политехнического университета города Томска, такие условия возможно создать с помощью комнаты светотерапии. Вместе с ней новой разработкой занимались Герман Симуткин из НИИ психического здоровья и Глеб Глушков, работающий в НИИ полупроводниковых приборов.

Новый прибор способен на излучение, интенсивность которого 5 тысяч люксов. Оно создается при помощи современных LED-технологий. Для того, чтобы пройти лечение, человеку с депрессивным состоянием потребуется всего от 15 до 60 минут, хотя раньше этот показатель составлял от 2 до 4 часов. Сильной стороной разработки российских ученых является то, что создать условия яркого света человек сможет в любой комнате. Особенно этот прибор будет актуальным для людей, которые живут на Крайнем Севере или в Сибири.