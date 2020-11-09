Заворотнюк и Чернышев отпраздновали второй день рождения дочки Милы

09.11.2020, 18:17, Разное

Согласно информации СМИ, недавно Анастасия Заворотнюк со своим супругом Петром Черншевым отпраздновали в узком семейном кругу второй день рождения дочери Милы. Родственники собрались в их загородном доме, расположенном в поселке Крекшино.

Анастасию Заворотнюк специально увезли жить за МКАД, чтобы ей не докучали своим вниманием журналисты и поклонники. От фотокамер знаменитость, у которой диагностировали онкологическое заболевание, скрывается за высоким забором особняка. День рождения дочери звезда «Моей прекрасной няни» отпраздновала в узком кругу, так как ее иммунитет ослаблен, и в период пандемии она может намного легче подхватить вирус. На двухлетие Милы приехали мать артистки, няня, несколько близких подруг и старшие дети актрисы.

Опасаясь лишнего внимания прессы, Анастасия Заворотнюк гуляет с дочкой только на приусадебном участке. В случае, если ей необходимо поехать на процедуры в Москву, автомобиль подъезжает к особняку таким образом, чтобы журналисты не смогли сделать фото. Проблемы со здоровьем у актрисы начались спустя семь месяцев после родов. У нее диагностировали злокачественную опухоль мозга.

Ранее Анастасия Заворотнюк показала подписчикам в микроблоге Instagram подарок, который преподнесла им на годовщину свадьбы дочь. Мила нарисовала для матери и Петра Чернышева несколько рисунков.