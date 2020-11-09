 

В Бельгии могут закрепить «третий пол» в свидетельствах о рождении

09.11.2020, 18:08, Новости дня

Правительство Бельгии намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу «пол», помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х, информирует информационное агентство Belga.

Согласно планам бельгийского кабинета министров, озвученным ранее министром юстиции страны Винсентом ван Квикенборном, внесение изменений необходимо оформить на законодательном уровне, чтобы привести соответствующий закон в соответствие с принятыми ранее решениями Конституционного суда, передает РИА «Новости».

По словам Квикенборна, этот «чувствительный» для общества вопрос должен быть урегулирован в кратчайшие сроки, поэтому в ближайшее время в федеральном парламенте планируется инициировать «открытое и свободное» обсуждение деталей предстоящих законодательных изменений.

Ранее стало известно, что пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций в правительстве Бельгии заняла 57-летняя Петра де Суттер. Она стала первым трансгендером на столь высоком посту в Европе. Гинеколог по профессии Петра де Суттер сменила пол в 2004 году. В 2014 году она занялась политикой, став первым парламентарием-трансгендером в Бельгии. В частности, де Суттер занималась защитой прав ЛГБТ. В 2019 году она избралась в Европейский парламент от партии «зеленых».

Кроме того, в июне Конституционный суд Бельгии постановил убрать из удостоверений личности определения «мужчина» и «женщина», говорится в постановлении КС по закону о трансгендерах. В документе указаны рекомендации парламенту, как доработать данный закон. Например, ввести идентификатор неопределенного рода, либо вообще удалить графу рода из документа. 



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