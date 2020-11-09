Зеленский заболел COVID-19

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09.11.2020, 18:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо.

«Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать», – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Ранее украинский министр кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне в связи с распространением коронавируса, зонирование начнет действовать в стране с 9 ноября.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.



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