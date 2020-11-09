В ОРЛО заявили, что не откроют 10 ноября блокпосты “Счастье” и “Золотое”

09.11.2020, 17:56, Новости дня

Представитель ОРЛО Ольга Кобцева заявила, что одновременное открытие новых контрольных пунктов пропуска въезда / выезда через линию соприкосновения у Счастья и Золотого Луганской области 10 ноября не состоится. Об этом сообщает подконтрольный боевикам “ЛНР” “Луганский информационный центр”.

Причиной отказа Кобцева назвала тот факт, что Украина якобы “сменила переговорную позицию”. Она подчеркнула, что украинская сторона отказалась оборудовать КПВВ “Счастье” для проезда автомобилей.

“Украина сменила переговорную позицию, не согласовав ее с нами. Это идет вразрез с дорожной картой, закрепленной в ходе минского процесса. В дорожной карте однозначно говорится, что автомобильный пункт пропуска – это пропуск автомобилей и грузовых машин. Одновременное открытие пунктов пропуска завтра с утра не состоится”, – сказала представитель боевиков “ЛНР”.

Кроме того, украинская сторона якобы не согласовала с ОРЛО график работы пунктов пропуска.

Кобцева добавила, что 10 ноября состоится заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы.

В штабе операции Объединенных сил сегодня сообщили, что все КПВВ на линии разграничения на Донбассе возобновят работу 10 ноября.

“В соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения. На территории Донецкой области через КПВВ “Гнутово”, “Новотроицкое”, “Марьинка”, “Майорск”, а в Луганской области – через КПВВ “Станица Луганская” и новые контрольные пункты въезда-выезда “Счастье” и “Золотое”, – сказано в сообщении.

В комментарии “Донбасс.Реалиям” (проект “Радіо Свобода”) в штабе ООС сказали, что Украина сделала все возможное для того, чтобы все КПВВ на линии разграничения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей открылись.

В конце октября Минобороны Украины сообщало о закрытии КПВВ “Станица Луганская” в Луганской области из-за критического распространения коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории Луганской области.

Два новых контрольных пункта въезда-выезда “Счастье” и “Золотое” в Луганской области обещали открыть одновременно 10 ноября.

В общественной организации “Донбасс SOS” сообщали, что если человеку нужно срочно попасть или выехать из ОРЛО – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – этот вопрос рассматривают индивидуально в штабе Операции объединенных сил и Госпогранслужбе Украины.