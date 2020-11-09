Полиция Австрии провела антитеррористические рейды и задержала 30 человек

09.11.2020, 17:55, Новости дня

После теракта в Вене полиция Австрии провела рейды по 60 адресам, задержала и допросила 30 подозреваемых в причастности к терроризму, сообщило агентство AFP.

Прокуратура федеральной земли Штирия сообщила, что ведут расследование, в котором фигурируют более 70 подозреваемых в причастности к деятельности организации “Братья-мусульмане” и палестинской группировки ХАМАС.

В антитеррористической операции приняли участие 930 полицейских, рейды проходили в Штирии, Нижней Австрии, Каринтии и Вене.

Рейды – результат “интенсивных и всесторонних расследований, проводившихся в течение более года”, они не связаны с терактом, который произошел в Вене 2 ноября, утверждают в ведомстве.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сказал, что акция направлена “на отсечение корней политического ислама”. Генеральный директор полиции общественной безопасности Франц Руф подчеркнул, что она не ориентирована “ни на мусульман, ни на ислам как религиозное сообщество”.

Теракт в центре Вены произошел вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов.

По данным полиции, стрельбу вел 20-летний Куйтим Фейзулла, у которого было гражданство Северной Македонии и Австрии. Он был судим за участие в террористической организации, освободился досрочно в конце 2019 года. В результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Нападавшего застрелила полиция.

По информации ORF, по этому делу задержали 16 человек, но позже часть отпустили. Сейчас под арестом находится восемь человек.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “ужасным терактом”. По его словам, республика переживает “тяжелые времена”.

После теракта в стране решили закрыть синагоги, кошерные рестораны, еврейские супермаркеты и школы.

3 ноября террористическая группировка “Исламское государство” заявила, что именно она причастна к этому событию.