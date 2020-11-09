Выбывший из “Танцев со звездами” Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше

09.11.2020, 17:55, Новости дня

Экс-участник “Танцев со звездами” на “1+1”, лидер украинской группы “БеZ обмежень” Сергей Танчинец 9 ноября в Instagram написал, что дальше будет поддерживать на проекте лидера группы The Hardkiss Юлию Санину, которая выступает в паре с хореографом Дмитрием Жуком.

“Все, кто остался и будут продолжать борьбу за победу, стопроцентно ее заслуживают. Буду болеть за пару Юли Саниной и Димы Жука. Думаю, причины моего выбора в пользу именно этой пары понятны и не требуют объяснений”, – завил он.

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Трохи думок і слів про мою чудову танцювальну пригоду!) Наголовніше – немає нічого неможливого! Все чого ти хочеш, все що тобі важливе, якщо докладеш достатньо зусиль, може тобі підкоритися! Вчергове довів собі цю істину. Якшо шо, то 38-и * рік життя – саме час для того щоби навчитись танцювати 😉 Величезна вдячність всім хто нас підтримував, голосував, переживав, мотивував! Дякуючи вам ми діи * шли до 11-го ефіру, а це ого як не мало!) Маю надію, ми робили вас трохи щасливішими, в ці не прості часи! Чарівна, мегаталановита, цілеспрямована @tsybulskayana – кращоі * партнерки бути просто не могло! Ти окраса цього шоу! Я щиро дякую тобі за всі зусилля і терпіння! Свіи * кубок ти обов‘язково триматимеш в руках! Ти на це заслуговуєш, як ні хто! Дякую всім МОІ * М! Моі * и * коханіи * @stefantosusan, дякую люба, за цеи * прекраснии * тиждень і особливо за останніи * вечір на проекті! Моі * и * талановитіи * маліи * @nastia_55l, моі * м друзям і команді! @khodachuk @nataliia_fedyk @kristina_fedyk @oleksiy.berezhnyi @andrew_radko_junior @igor.rybar @ejenka_ @yuliana_koretska @rococo1a2 @nanikri @artemgrygoryan @fomin_igor – без вашоі * підтримки, я потух би ще на початках))) Прекрасна команда Танців – ви просто шикарні! Було дуже круто з вами працювати! Щире вам дякую!!! @zavaduk @kseniya.gorb @zhuk_dmytro @ladakasynets @dima_varan @ona__nana @olgaslon @senyaperov @lesiamo @gukdmitriy і ще багато прекрасних людеи * !!! Всі хто залишився і продовжать боротьбу за перемогу – стовідсотково і * і * заслуговують! У чвертьфіналі випадкових людеи * не буває! Ви всі стали мені друзями! Бажаю всім сил і вогню! Вболівтиму за пару Юлі @the_hardkiss і Діми @zhuk_dmytro!!! Думаю, що причини мого вболівання саме за них зрозумілі і пояснень не потребують 😉 І ще дуже важливе! Всі хто вболівав за нашу пару, не засмучуи * тесь, ми обов‘язково зустрінемось на концертах і я вам віддячу за підтримку тим, що люблю наи * більше в своєму житті – музикою!) @tanci1plus1 @bezobmezhen

Публикация от Сергіи * Танчинець (@sergii_tanchynets) 9 Ноя 2020 в 6:43 PST

Танчинец покинул проект 8 ноября. Таким образом, помимо Саниной, 15 ноября на паркет выйдет еще три пары – экс-солистки группы “ВИА Гра” Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами и футболист Сергей Мельник с партнершей.

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне эфира.