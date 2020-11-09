 

Ученые из США раскрыли секрет идеального секса с усиленными ощущениями

09.11.2020, 17:53, Разное

По словам ученых из США, которые работают в Университете Арканзаса, им удалось раскрыть секрет идеального секса. Специалисты уверены, что усилить ощущения и улучшить качество интимной близости партнеры могут, рассказав друг другу о тайных желаниях.
Американские исследователи провели опрос, в котором участвовали около 400 мужчин и женщин. Все опрощенные должны были признаться в том, чего им не хватает во время близости с партнерами. В результате оказалось, что большинство респондентов не делились своими сексуальными предпочтениями с возлюбленными, из-за чего возникали проблемы и недомолвки в постели.

Как признались опрошенные, которые откровенно говорят партнерам о своих желаниях, они полностью довольны своей интимной жизнью. Ученые отметили, что у каждого человека есть собственные уникальные фантазии, но если их утаивать, то получить удовольствие в постели будет намного сложнее. Поэтому специалисты советуют найти подход к партнеру, чтобы озвучить свои сокровенные предпочтения, но при этом, не бояться выглядеть слишком пошло.



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