Саша Плющенко похвастался необычными подарками от японских поклонников

09.11.2020, 17:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Саша Плющенко похвастался перед подписчиками необычными подарками, которые ему преподнесли японские поклонники. Юный фигурист, известный фанатам как Гном Гномыч, поблагодарил своих почитателей за столь интересный презент.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской опубликовал снимок, на котором он запечатлен в белоснежной маске с вышитыми сердцами. Также были и две другие фотографии – в белой маске с голубым принтом и в бежевой. Гном Гномыч написал, что такой полезный и актуальный в нынешнее время подарок сделали его фанаты из Японии. В комментариях подписчики отметили креативность зарубежных поклонников. Однако нашлись те, кто раскритиковал Александра Плющенко за неправильное ношение маски. По мнению фолловера, на первом фото юный фигурист надел средство индивидуальной защиты вверх ногами.

Саша Плющенко активно ведет микроблог Instagram, показывая свои спортивные достижение и моменты из жизни. В последнее время Гном Гномыч часто публикует контент, связанный с появлением на свет его младшего брата Арсения. Он сопровождает малыша на прогулках и дарит ему приятные маленькие подарки. По словам старшего сына Яны Рудковской, на месяц жизни он купил брату носочки и мишку, а также нарисовал рисунок.