Елена Летучая заинтриговала поклонников образом «спасательницы Малибу» в купальнике

09.11.2020, 17:53, Разное

Елена Летучая показала поклонникам в микроблоге Instagram видеоролики, на которых она запечатлена в ярко-красном гимнастическом купальнике с волейбольным мячом. 41-летняя ведущая «Ревизорро» заинтриговала подписчиков образом «спасательницы Малибу», продемонстрировав прелести своей шикарной фигуры.

Многие фолловеры сомневаются в том, что Елене Летучей «уже за 40», так как на снимках он выглядит намного моложе. Ведущая показала кадры, сделанные на съемочной площадке, и попросила угадать подписчиков, что они снимают. Первый вариант, который предложила звезда – она снимается в сериале «Дылды». Второй – ее пригласили стать лицом спортивных купальников, а последний – просто нашла мяч и решила подурачиться. Кроме этого, Елена Летучая готова рассмотреть и другие версии, которые придумают поклонники.

На видео знаменитость запечатлена с ярким макияжем, в котором акцент стилисты сделали на губах. Волосы ведущей собраны на затылке в пучок. Больше всего подписчики оценили вторую часть ролика, на котором Елена Летучая игриво застегивает и немного расстегивает молнию на груди слитного купальника. В комментариях ее назвали «спасательницей Малибу» и сравнили с Памелой Андерсон.