Дорожный конфликт в Подмосковье закончился убийством

09.11.2020, 17:48, Новости дня

Конфликт двух водителей на дороге в подмосковном Дмитрове закончился смертью одного из них и арестом второго по обвинению в убийстве, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«По данным следствия, 5 ноября в дневное время на дороге в Дмитрове между водителями двух легковых машин произошел словесный конфликт на дороге. В процессе один мужчина нанес другому ножевое ранение. Прибывшая на место происшествие скорая помощь отвезла потерпевшего в больницу, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание», – передает РИА «Новости» ее слова.

Отмечается также, что в отношении обвиняемого в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«К настоящему времени по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается», – добавила Врадий.