 

Сбившего насмерть молодых влюбленных пьяного водителя отправили в СИЗО

09.11.2020, 17:43, Разное

Суд отправил 27-летнего владельца фармацевтической компании в СИЗО на два месяца в качестве меры пресечения перед разбирательством по поводу смертельного ДТП, передает Life.ru. Сообщается, что молодой человек насмерть сбил 19-летнюю девушку и ее 22-летнего ухажера на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминске. Более того, после смертельного наезда предприниматель попытался скрыться с места ДТП, однако был остановлен очевидцами. По предварительным данным, за руль своего Cadillac бизнесмена потянуло после того как он выпил. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.



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