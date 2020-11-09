Вакцина Pfizer и BioNTech показала эффективность более 90%

09.11.2020, 17:40, Разное



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В коротком отчете указывается, что препарат от коронавируса BNT162b2 показал эффективность более 90% в ходе клинических испытаний с участием добровольцев. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что будет считать вакцину от COVID-19 эффективной лишь в том случае, если она будет работать в 50% случаев в течение нескольких месяцев. Поскольку Pfizer и BioNTech первыми обнародовали результаты финальной фазы клинических испытаний вакцины-кандидата, фармгиганты имеют все шансы выиграть всемирную гонку за вакциной от коронавируса.

Pfizer намерен обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с просьбой разрешить использовать вакцину для экстренного использования, сообщает NewYork Times. Если регистрация пройдет в ноябре, к концу года компания готова выпустить партию вакцин, необходимой для иммунизации 15-20 миллионов человек.

«Это исторический момент. Пандемия стала разрушительной для всего мира, и мы сумели достичь цели, которой никто никогда не достигал — разработать эффективную вакцину в течение года», – цитирует издание старшего вице-президента и руководителя департамента исследований Pfizer Катрин Янсен (Kathrin Jansen).

При создании вакцины BNT162b2 использовалась технология мРНК, которая потенциально сможет «тренировать» здоровую иммунную систему для выработки антител для борьбы с инфекцией. 28 июля Pfizer и BioNTtech объявили о начале глобальных клинических испытаний фазы 2/3 с участием 43 тысяч добровольцев. Тогда же стало известно, что первую партию препарата компании планируют продать по цене $19,5 за дозу. Для вакцинации необходимо две дозы.

В конце октября биотехнологический гигант Moderna Inc заявил о скором завершении финальных клинические испытания вакцины под названием мРНК-1273. До конца года Moderna рассчитывает произвести не менее 20 миллионов доз вакцины, а в 2021 году — от 500 миллионов до 1 миллиарда доз.

На прошлой неделе промежуточные результаты I фазы клинических испытаний своей вакцины объявила фармкомпания CureVac в Германии. У всех добровольцев препарат вызвал клеточный иммунный ответ. Объединенная фаза 2b/3 клинических испытаний вакцины будет проведена до конца 2020 года.