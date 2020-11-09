 

Под Москвой поймали магазинного воришку

09.11.2020, 17:23, Разное

Установленный внутри одного из магазинов компьютерной техники в Московской области камеры наблюдения запечатлели момент кражи товара, передает сайт “Подмосковье сегодня”. На записи видно, как один молодой человек при помощи магнитов снимает с коробки датчики, после чего его сообщник кладет ее к себе в рюкзак и уходит.

Сообщается, что спустя несколько дней этот криминальный дуэт повторил процедуру. Когда один из воришек вернулся в магазин в третий раз его задержали. Его сообщника разыскивает полиция.



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