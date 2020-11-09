Политолог: Путин больше не хочет видеть Лукашенко в качестве президента Белоруссии

09.11.2020, 17:23, Разное

По мнению эксперта, Александр Лукашенко лишился поддержки практически всего населения. Действующий президент не вызывает доверия не только у молодежи, но и у пенсионеров, интеллигенции и, возможно, даже у армии, предполагает политолог. На его стороне остались лишь жители провинций, но “на этом далеко не уедешь”.

От Лукашенко отвернутся все, когда он почувствует на себе европейские санкции, считает Соскин. Обострив вражду с другими странами, Александру Григорьевичу не стоит рассчитывать даже на поддержу Кремля. Политолог уверен, что в телефонном разговоре 4 ноября Владимир Путин сказал президенту Белоруссии:

“Давай, наш дорогой Лукашенко, уходи. Будем тебя менять, поскольку дело с тобой иметь уже нельзя”.

Эксперт считает, что российские власти не хотят наблюдать за разворачивающейся под боком революцией. Мол, для Москвы происходящее является катастрофой.

Более того, Кремлю надоело снабжать Минск финансами, полагает Соскин. В то же время, по мнению политолога, Путин не видит достойного политика, который мог бы занять место Лукашенко.