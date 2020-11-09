 

Личное: “Расходы взял на себя”

09.11.2020, 17:15, Разное

“Не отрефлексировал значимость. Теперь страдаю”, – назвал этот мужчина свое письмо.

Самостоятельно разбирайте его.

hermes_t

Здравствуйте Эволюция,

Чуть больше года назад моё письмо попало на разбор.

https://evo-lutio.livejournal.com/995879.html

С тех пор мне удалось отцепиться и заняться собой. Прокачать ресурс экономики, начать регулярно заниматься физическими упражнениями на перекладине и бегом. Познакомился в Тиндере с девушкой.

Живёт в другом городе. Приезжала в мой на празднование рождения первого ребёнка у её друзей, мы встретились. Она мне очень понравилась. Во время её пребывания в моём городе мы провели 2 дня вместе, расходы взял на себя: рестораны, такси. На праздник пошли вместе. После праздника она предложила остаться в отеле. Спали вместе на одной кровати. Шагов к сексу не сделал, помешала корона: заниматься сексом на первом свидании, слишком быстро. Хотя я очень хотел. Следующий день провели вместе и она уехала. После чего приглашала меня к себе в гости. У меня был большой проект, приехать не смог. Мы периодически созванивались. Она говорила, что доверяет мне. Через какое-то время она начала рассказывать о новых ухажёрах в Тиндере. Вот тогда я понял, что она для меня умеет высокую значимость. Но в тоже время понимал, что теперь моя значимость для неё низкая.

Однажды я позвонил поздравить её с Днём Рождения и она вновь попросила меня познакомить её с кем-то хорошим. В ответ на это я сказал. Что не хотел заниматься сексом на первом свидании. Хотел узнать её получше и что она мне очень нравится. Она ответила, что не хотела секса со мной. Дальше ей позвонила мама и она повесила трубку.

Теперь я осознал, что нахожусь в очень не выгодном положении. Моя значимость низкая и упадёт ещё больше если позвоню и скажу, что хочу приехать. Её значимость для меня высокая, но единственным шансом, как мне ощущается, будет для меня только вариант с её ходом в мою сторону: звонок или сообщение, ведь свой ход пусть и не очень удачный, я сделал. А пока я постоянно возвращаю себя к работе, уборке и написанию сценария для своего нового фильма. Помогите пожалуйста с разбором. Спасибо.

Источник: Эволюция



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