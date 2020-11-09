На нефтебазе в Барановичах произошел взрыв

09.11.2020, 17:08, Новости дня

В Барановичах произошел взрыв на нефтебазе, есть пострадавший, информирует министерство обороны Белоруссии. В то же время местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

Инцидент случился на территории воинской части Барановичского гарнизона, информирует Telegram-канал министерства обороны Белоруссии.

Как уточняется в сообщении, на нефтебазе произошла вспышка газовоздушной смеси. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности. В результате с ожогом голени был госпитализирован один человек.

В то же время Intex-press сообщает, что при взрыве пострадал еще один человек.

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