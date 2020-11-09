 

На нефтебазе в Барановичах произошел взрыв

09.11.2020, 17:08, Новости дня

В Барановичах произошел взрыв на нефтебазе, есть пострадавший, информирует министерство обороны Белоруссии. В то же время местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

Инцидент случился на территории воинской части Барановичского гарнизона, информирует Telegram-канал министерства обороны Белоруссии.

Как уточняется в сообщении, на нефтебазе произошла вспышка газовоздушной смеси. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности. В результате с ожогом голени был госпитализирован один человек.

В то же время Intex-press сообщает, что при взрыве пострадал еще один человек.

Ранее в Москве загорелся ангар ангар с газовыми баллонами, в результате чего произошло несколько мощных взрывов.

В начале ноября при взрыве газа в гараже в Мытищах погиб один человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Экс-юрист ФБР признался в редактировании письма из «российского» расследования

08.07 / В столице Сербии вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19

10.09 / Кравчук не считает инспекцию позиций ВСУ в Шумах легализацией боевиков

06.10 / Бренд Changan в сентябре увеличил продажи в РФ в 3,3 раза

31.08 / Глава Нацразведки США назвал Китай большей угрозой, чем Россия

14.08 / СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

02.07 / ФАС объяснила рекордный рост биржевой цены бензина

03.08 / Дзюба сказал, чем займется после футбола

10.07 / Эрдогана предупредили о «серьезных последствиях» превращения собора Святой Софии в мечеть

16.09 / Все члены правительства Ирландии самоизолируются из-за подозрения на COVID-19 у министра здравоохранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска