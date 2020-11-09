 

В России выявили рекордные 21 798 новых случаев COVID-19

09.11.2020, 16:55, Разное

В Москве 6897 — максимум с начала пандемии.

За сутки в РФ выявили еще 21 798 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это рекорд с начала пандемии. Общее число всех случаев заражения коронавирусом за все время пандемии достигло 1 796 132.

В Москве инфекцию диагностировали еще у 6897 человек — это максимум за все время пандемии.

Ранее пиком пандемии в Москве было 7 мая, когда за сутки в столице выявили 6703 человек с коронавирусом. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали рекордные 1 403 случая заражения. В Московской области зарегистрировали 660 новых случаев COVID-19, в Нижегородской области — 411, в Архангельской области — 342.

За все время пандемии с подтвержденным COVID-19 умерли 30 793 человека, из них только 256 — за последние сутки.

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Власти Московской области, по данным ТАСС, 11 ноября из-за распространения COVID-19 примут новые ограничительные меры для людей старше 65 лет — им заблокируют проездные билеты, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По информации Счетной палаты, за первые шесть месяцев 2020 года естественная убыль населения РФ возросла более чем на 30%; на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, миграционный прирост компенсировал убыль лишь на 20,6 %. Из-за этого численность занятых в экономике сократилась почти на 1,6 млн человек — в палате связывают это с карантинными ограничениями.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире за все время пандемии превысило 50 млн. человек, умерли 1,25 миллиона инфицированных COVID-19. Наибольший урон пандемия COVID-19 нанесла населению США (9,97 млн заразившихся), Индии (8,55 млн) и Бразилии (5,66 млн). РФ — на четвертом месте.

Источник: Новая газета



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