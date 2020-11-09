 

Обмеление океанов открыло бы огромные территории

09.11.2020, 16:50, Новости дня

Сегодня уровень Мирового океана поднимается, но рано или поздно процесс пойдет в обратном направлении, говорят ученые. Так было во время последнего ледникового периода, когда огромные массы воды замерзли в далеких от экватора широтах.

Ученые полагают, что именно благодаря этому люди могли переходить с одного материка на другой по суше в тех местах, где сейчас плещется морская вода, а корабли проходят через глубокие проливы.

Если бы уровень океана упал на две тысячи метров, нашему взору открылась бы огромная цепь горных хребтов, опоясывающая всю планету. Снижение на 6000 метров оставило бы землян без воды. Только в таких местах, как Марианская впадина, она сохранилась бы в жидком виде, отмечают специалисты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / В Израиле оценили желание Эрдогана приравнять исламофобию к антисемитизму

27.10 / Иран вызвался стать посредником в конфликте в Карабахе

05.08 / Умерла мать Коломойского

12.08 / Йеменские военные из-за коронавируса решились на штурм своего посольства в Москве

11.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28 млн

10.08 / Пандемия ударила по Великобритании сильнее, чем по любой другой ведущей экономике

14.10 / В Киргизии рассказали о переговорах по отставке Жээнбекова

19.10 / Украинец осужден в Омске за попытку контрабанды деталей военной техники

01.10 / «Академик Черский» покинул логистический центр «Северного потока – 2»

04.07 / В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 118 человек. Кличко рассказал, в каких районах города больше всего заболевших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска