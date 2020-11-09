Обмеление океанов открыло бы огромные территории

09.11.2020, 16:50, Новости дня

Сегодня уровень Мирового океана поднимается, но рано или поздно процесс пойдет в обратном направлении, говорят ученые. Так было во время последнего ледникового периода, когда огромные массы воды замерзли в далеких от экватора широтах.

Ученые полагают, что именно благодаря этому люди могли переходить с одного материка на другой по суше в тех местах, где сейчас плещется морская вода, а корабли проходят через глубокие проливы.

Если бы уровень океана упал на две тысячи метров, нашему взору открылась бы огромная цепь горных хребтов, опоясывающая всю планету. Снижение на 6000 метров оставило бы землян без воды. Только в таких местах, как Марианская впадина, она сохранилась бы в жидком виде, отмечают специалисты.