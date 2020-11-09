 

Мнение: была Шуша, стала наша

09.11.2020, 16:15, Разное

 или о том как Стамбул бъет Москву в очередной русско-турецкой войне – Великой Гибридной.
 Если отвлечься от крови и гибели тысяч людей за кусок земли неизвестной национальности, то ситуация выглядит печально и просто.
 Печально для армян, просто для всех остальных.
 Даже если армяне смогут остановить продвижение Азербайджана или обе стороны согласятся на перемирие и будут его соблюдать,  это конец Нагорного Карабаха в том виде, в котором он существовал последние 30 лет.
 Решат карабахские армяне остаться под бакинским управлением или уйдут в Армению уже не важно.

 Победа Азербайджана означает простую вещь – Турция  вежливо набила морду своему другу и союзнику – путинской России и сделала это так же аккуратно как и в случае со сбитым российским истребителем.
 Армения, вероятнее всего,  пошлет подальше российского “союзника” вместе с российской военной базой и начнет договариваться о нормальной жизни с теми же иранами и азербайджанами и усиленно начнет искать вход в НАТО.
 Бандитский режим Алиева укрепится, хотя бы и на время, а такой же режим в Кремле, утрется после турецкого мордобоя и сделает вид, что сломанный нос у него всегда был и всё ему до лампочки…..
  До очередного Карабаха или Минска.

Источник: Теория элит



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