Тротуар напротив универмага «Юбилейный» отремонтируют

09.11.2020, 16:12, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Общество

429,5 тысяч рублей потратят на ремонт тротуара на ул. Крестовой у храма Сретения Господня.

Подрядчик должен будет произвести разборку основания и существующей тротуарной плитки с площади 483,5 кв. м (338,5 кв. м – дальнейшее использование на участке, 145 кв. м – поврежденная, без дальнейшего использования).

Предполагается, что тротуар, от ул. Луначарского до остановки, замостят той же плиткой + бывшей в употреблении, но находящейся на складе «Управления городского хозяйства».

Срок выполнения работ – до 1 декабря 2020 года.