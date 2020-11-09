Тротуар напротив универмага «Юбилейный» отремонтируют
 

Тротуар напротив универмага «Юбилейный» отремонтируют

09.11.2020, 16:12, Новости
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429,5 тысяч рублей потратят на ремонт тротуара на ул. Крестовой у храма Сретения Господня.

Подрядчик должен будет произвести разборку основания и существующей тротуарной плитки с площади 483,5 кв. м (338,5 кв. м – дальнейшее использование на участке, 145 кв. м – поврежденная, без дальнейшего использования).

Предполагается, что тротуар, от ул. Луначарского до остановки, замостят той же плиткой + бывшей в употреблении, но находящейся на складе «Управления городского хозяйства».

Срок выполнения работ – до 1 декабря 2020 года.



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