 

В РФ задержали солдата, которого подозревают в убийстве трех сослуживцев. СМИ выяснили причину нападения

09.11.2020, 15:55, Новости дня

20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, задержали. Об этом сообщил “Интерфакс”, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. 

Источники агентства в правоохранительных органах рассказали, что правоохранители получили сигнал об угоне автомобиля мужчиной в форме. Угонщика заблокировали на дороге, им оказался Макаров. 

Нападение произошло утром 9 ноября. По данным следствия, солдат топором убил офицера и отобрал у него табельное оружие, после этого расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. 

Следком РФ открыл дело по п. “а” ч. 2 ст. 105 и п. “б” ч. 4 ст. 226 Уголовного Кодекса РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

По данным “Интерфакса”, основной причиной убийств следствие считает нервный срыв у срочника.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Китайская компания запускает детскую версию мессенджера WeChat

17.08 / Почти всех задержанных во время протестов в Белоруссии отпустили

11.08 / “Никогда с такими ранениями не сталкивались”. Медики из Минска рассказали о пострадавших в протестах

06.08 / Врио ЕАО проинспектировал работы по благоустройству

26.06 / Юный челябинец собирает макулатуру, чтобы подарить детдомовцам футбольные мячи

19.10 / Замглавы Офиса президента Трофимов женился. Венчание пары проходило в Свято-Пантелеймоновском монастыре. Фото

05.10 / Байден пересдал тест на коронавирус

06.07 / Серебренников решил не обжаловать приговор

17.09 / Компания Hyundai готовит новый рамный внедорожник

26.07 / В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска