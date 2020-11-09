 

Президент Азербайджана допустил муниципальное самоуправление для армян Карабаха

09.11.2020, 15:53, Разное

Президент Азербайджана высказал свою позицию относительно будущего Нагорного Карабаха. Гейдар Алиев допустил возможность самоуправления для проживающих в регионе армян.
Такое заявление главой государства было сделано в ходе беседы с журналистами Би-би-си. Учитывая большое количество этнических армян на оспариваемой Азербайджаном и Арменией территории, Баку может в перспективе согласиться даже с культурной автономией в Карабахе.

Реакции на слова Гейдара Алиева со стороны представителей Нагорного Карабаха или Армении пока нет. Споры о территориальной принадлежности региона ведутся со времен существования Советского Союза. В начале 1990-х годов, после ряда мирных противостояний в 1980-х годах, Азербайджан фактически потерял управление этой частью в ходе войны с Арменией.

В конце сентября 2020 года ситуация в Нагорном Карабахе снова обострилась. Официальные власти обеих стран ввели военное положение и объявили о мобилизации. Как со стороны Азербайджана, так и в Армении уже есть убитые и раненые, в том числе, согласно сообщениям сторон, и гражданское население. Три попытки прийти к примирению провалились, в срыве договоренностей обе стороны обвиняют друг друга. Устроит ли новое предложение Алиева армянские власти, пока можно только догадываться.



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