Motorola выпустит смартфон «Минск» со стилусом с огромным экраном, NFC и Snapdragon 675

09.11.2020, 15:53, Разное

Компания Motorola готовит к выпуску новый смартфон с огромным экраном и NFC. Устройство под кодовым названием «Минск» получит также стилус и чипсет Snapdragon 675.

Как сообщают профильные издания, новое устройство продолжит линейку Moto G Stylus. Однако в отличие от предшественника, его однокристальный процессор будет более современным и мощным. Кроме того, аппарат сможет работать без подзарядки достаточно долго благодаря вместительному аккумулятору. Объем батареи здесь соответствует 4,3 тысячи мАч, чего, как обещает производитель, хватит на пользование смартфоном в течение дня. Это не первый «умный телефон» данного бренда, поддерживающий стилус. При этом аппараты от Motorola стоят меньше, чем аналогичная продукция южнокорейской корпорации Samsung.

Согласно информации, обнародованной инсайдером Эваном Блэссом, Moto G Stylus 2021 получил кодовое имя «Минск». Причины выбора именно такого наименования не называются. Блогер утверждает, что диагональ экранной панели смартфона соответствует 6,81 дюйма, что на 0,39 больше предшественника. При этом его разрешение составляет 1080 на 2400 пикселей, а соотношение сторон 20:9. В дополнение к более быстрой системе Snapdragon 675 в аппарате установлен 4-гигабайтный модуль оперативной памяти.

Размер внутренней встроенной памяти равен 128 гигабайтам. Также девайс получил от производителя модуль NFC и сканер отпечатка пальца, вынесенный на правую боковую грань корпуса. Качественные фотографии и видео смартфон снимает с помощью основной квадрокамеры с главным датчиком в 48 мегапикселей. Объектив для селфи имеет разрешение в 16 миллионов пикселей. Работает Moto G Stylus 2021 на десятой версии операционной системы Android. Когда устройство появится на полках магазинов, и каким будет его ценник, пока данных нет.