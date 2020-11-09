Гейдар Алиев заявил о возможном обращении к Турции в случае агрессии против Азербайджана

09.11.2020, 15:53, Разное

Гейдар Алиев заявил о возможном новом варианте решения конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана не исключил возможности обращения в случае агрессии против его страны к властям Турции за поддержкой.

С 27 сентября между войсками Азербайджана и Армении продолжаются вооруженные столкновения. Оба государства отстаивают свое право на владение территорией Нагорного Карабаха. В ходе боев пострадали как военные, так и гражданское население Армении и Азербайджана. Все три попытки решить спор мирно ни к чему не привели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в дальнейшей эскалации конфликта.

Стоит отметить, что как власти, так и многие общественные деятели Армении считают спорные земли Карабаха, или Арцаха, частью так называемой Великой Армении. Движения за независимость или переход под управление Ереваном здесь отмечаются с конца 1987 года. Сейчас после неудавшихся попыток укрепить свои позиции в Нагорном Карабахе, Ереван обратился официально к России, попросив помощь в случае ухудшения ситуации.

Накануне президент Азербайджана в интервью агентству Ви-Ви-Си заявил о готовности идти на уступки и предложил дать армянскому населению Карабаха культурную автономию и муниципальное самоуправление. Однако, учитывая дальнейшие тенденции к обострению столкновений между войсками обоих государств, Гейдар Алиев готов попросить армейскую поддержку у Турции. Для этого есть все основания, объясняет лидер страны, поскольку между Баку и Анкарой есть договор о военном сотрудничестве. Он аналогичен формату соглашений Армении и России, потому так же может быть эффективно применен при необходимости.