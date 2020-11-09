 

Мнение: Топор Макарова

09.11.2020, 15:50, Разное

На военном аэродроме под Воронежом 20-летний солдат-срочник Антон Макаров (на снимке), который был дневальным, на замечание дежурного по части 38 летнего майора Сергея Ермолаева ударил того топором, забрал его табельное оружие и застрелил офицера.

Кроме офицера Макаров застрелил  ефрейтора Кажокина,  рядовых Акталиева и Фирсова…

Конечно, сочувствую и соболезную родным и близким погибших.

Но трагедия под Воронежем – это еще и ответ  сторонникам свободного ношения оружия. Потому что каждый раз, когда где-то кто-то кого-то убивает из стрелкового оружия, тут же начинается словоблудие, мол, если бы у жертв тоже  было оружие, они бы застрелили преступника…

У майора Ермолаева было оружие. Но, увы, он не смог предотвратить преступление. Топор Макарова оказался куда более весомым «аргументом», чем пистолет Макарова в кобуре офицера.

А если гражданским раздать оружие, таких безоружных, но с топорами, как Макаров, думаю,  будут полчища. И они при помощи топоров, колов да дрынов начнут  отбирать оружие у тех, кто  владеет им легально. Да и легально владеющие, не сомневаюсь, будут пускать оружие  в ход, совершая преступления. После или в ходе пьянок, или после «нервых срывов»….

На снимке: Антон Макаров, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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