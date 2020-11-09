 

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

09.11.2020, 15:48, Новости дня

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.

«На ремонт театра юного зрителя будет направлено 23,99 млн рублей по нацпроекту, из них 23,27 млн – средства федерального бюджета», – передает ее слова ТАСС.

Театр юного зрителя работает в Хабаровске с 1944 года, за все время в нем поставили более 400 спектаклей для детей и молодежи. Театр занимает два здания в историческом центре города, оба являются объектами исторического и культурного наследия. «Будет проведен капитальный ремонт большого зрительного зала – монтаж новой сцены, сценического оборудования, зрительных мест», – сказала Купченко. Она добавила, что места в новом зале будут приспособлены для комфортного посещения зрителей с ограниченными возможностями.

По ее словам, ремонт также планируется в здании хабаровского театра кукол. В будущем году специалисты разработают соответствующую проектно-сметную документацию.

В конце октября президент РФ Владимир Путин поддержал предложение продлить программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Сообщалось, что театр юного зрителя получил грантовую поддержку в рамках этой программы на постановку спектакля-путешествия «Джордж и тайны Вселенной» по книге Стивена и Люси Хокинг.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте у Ефремова

27.08 / МИД Украины о визите Путина в Крым: Грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности

03.11 / Военного в Омске наказали за оправдание стрельбы в Крайстчерче

25.06 / Россия решила вернуть Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

22.07 / Карантин в Украине продлили до конца лета

21.08 / Лукашенко заявил о желании Запада «отсечь» Гродненскую область

30.09 / Свитолина вышла в третий круг Roland Garros

01.09 / На пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова не нашли следов эпителия

29.07 / В материалах дела Ефремова зафиксировали его отказ от признания вины

11.09 / Захарова оценила продление ЕС санкций против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска