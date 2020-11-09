“Тяжелая форма”: у известного артиста выявили страшную болезнь

09.11.2020, 15:43, Разное

71-летний дрессировщик Юрий Куклачев перенес коронавирус. Сначала у него запершило в горле, потом температура тела поднялась до 38,8. Однако он не придал этим симптомам особого значения и начал лечиться старыми народными методами. Он понял, что дело серьезное, когда от жаропонижающих ему стало хуже. Дрессировщик признался, что у него от этих препаратов началось расстройство кишечника. Тогда худрук театра кошек стал обтираться уксусом.

На пятый день болезни Юрий Куклачев решил обратиться к медикам за помощью. Они диагностировали у него тяжелую форму заболевания. Дрессировщика госпитализировали. КТ показала, что поражение легких составляет 80 процентов.

“Мне дали отдельную палату. У меня оказалась очень тяжелая форма Я был в очень плохом состоянии”, – рассказал Куклачев в эфире передачи “Секрет на миллион” с ведущей Лерой Кудрявцевой на НТВ.

Он признался, что тогда задумался о смерти. Он понял, почему люди умирают от коронавируса. Им просто не хватает кислорода, и они не могут дышать. Теряют сознание даже когда просто встают.

Двоюродная сестра Юрия Куклачева умерла от коронавируса. Она на пять лет младше его, но не смогла справиться со смертельной болезнью. С дрессировщиком сейчас все в порядке, его жизни ничто не угрожает.

Артист рассказал, что у него в планах стать донором и сдавать плазму крови для нуждающихся в антителах.