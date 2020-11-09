Социальная изоляция увеличивает риск гипертонии у женщин

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09.11.2020, 15:40, Разное


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Социальная изоляция увеличивает риск развития артериальной гипертонии у женщин, показало исследование, которое опубликовано в Journal of Hypertension. У мужчин ученые такой феномен практически не обнаружили.

Ученые проанализировали данные примерно 28 тысяч жителей Канады, которые участвовали в длительном исследовании старения.

Исследование показало, что у незамужних женщин риск развития артериальной гипертонии был выше на 28%, у разведенных – на 21%, а у вдов – на 33%, чем у замужних.

Социальные связи также оказывали влияние на риск появления высокого артериального давления. У женщин с наиболее широкими социальными связями (от 220 до 573 человек) вероятность развития гипертонии была на 15% ниже, чем у женщин с небольшим их количеством (менее 85). Ученые отметили, риск гипертонии у женщин, который связан с отсутствием партнера, может быть частично нивелирован хорошими социальными связями.

У женатых мужчин вероятность появления гипертонии была немного выше, чем у живущих отдельно, однако в целом эту связь нельзя назвать значимой. Количество социальных конитактов у мужчин было слабо связано с уровнем артериального давления.

Авторы считают основным выводом своего исследования то, что слабые социальные связи, судя по всему, являются для женщин более опасным фактором риска гипертонии, чем для мужчин.



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